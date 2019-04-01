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Сергей Жуков 1 апреля разыграл своих поклонников

В социальной сети Instagram Сергей Жуков решил 1 апреля разыграть своих преданных поклонников. Лидер группы "Руки вверх" опубликовал фото, на котором предстал с короткими волосами.

Сергей Жуков 1 апреля разыграл своих поклонников

Сергей Жуков любит общаться с подписчиками в социальных сетях. Несколько часов назад исполнитель решил разыграть своих фанатов. Певец опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с короткой стрижкой. В комментарии он написал, если преданным поклонникам понравился его новый образ, то они могут написать об этом или просто поставить лайк.

Сергей Жуков 1 апреля разыграл своих поклонников

Также он сообщил фанатам, что ему кажется, короче будет лучше. В конце он поблагодарил мастеров-стилистов из Иркутска, которые его подстригли. Подписчики отреагировали моментально. Они начали писать, что у исполнителя очень хорошее чувство юмора. Другие признались, что не сразу узнали на снимке лидера группы "Руки вверх". Некоторые отметили, что артисту очень идет такая прическа. Всего за несколько часов пост набрал более 15 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:06

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