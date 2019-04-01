Анна Цуканова-Котт до сих пор официально не оформила 12-летние отношения с избранником

Пара вместе уже 12 лет, несмотря на значительную разницу в возрасте: актриса младше своего избранника на 16 лет. Цуканова-Котт, преуспевшая в актерской профессии и карьере телеведущей, находится в декретном отпуске, но не намерена долго засиживаться дома и вскоре вернется к творчеству. 29-летняя звезда и ее муж, которых связывает гражданский брак, призналась, что они практически никогда не ссорятся. У супругов общий бюджет, они почти не работают вместе и стараются не обсуждать дома темы, касающиеся их сферы деятельности.Поклонников удивило признание актрисы об отсутствии штампа в паспорте. Многие считали, что влюбленные давно женаты: звезда носит двойную фамилию, у пары – общие дети и приобретенная вместе квартира в центре Москвы. На вопрос фолловеров, не пора ли в ЗАГС, Цуканова-Котт ответила, все может быть.