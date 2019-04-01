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Анна Цуканова-Котт до сих пор официально не оформила 12-летние отношения с избранником

Анна Цуканова-Котт длительный период состоит в отношениях с режиссером Александром Коттом. Влюбленные воспитывают 10-летнего сына и 9-месячную дочь, однако до сих пор официально не женаты.
Анна Цуканова-Котт до сих пор официально не оформила 12-летние отношения с избранником

Пара вместе уже 12 лет, несмотря на значительную разницу в возрасте: актриса младше своего избранника на 16 лет. Цуканова-Котт, преуспевшая в актерской профессии и карьере телеведущей, находится в декретном отпуске, но не намерена долго засиживаться дома и вскоре вернется к творчеству. 29-летняя звезда и ее муж, которых связывает гражданский брак, призналась, что они практически никогда не ссорятся. У супругов общий бюджет, они почти не работают вместе и стараются не обсуждать дома темы, касающиеся их сферы деятельности.

Поклонников удивило признание актрисы об отсутствии штампа в паспорте. Многие считали, что влюбленные давно женаты: звезда носит двойную фамилию, у пары – общие дети и приобретенная вместе квартира в центре Москвы. На вопрос фолловеров, не пора ли в ЗАГС, Цуканова-Котт ответила, все может быть.

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⠀ 10 интересных фактов о нашей паре!👫 ⠀ 🤫 Мы вместе уже 12 лет! ⠀ 🤫 У нас разница в возрасте 16 лет! ⠀ 🤫 У нас 2 детей: сын Миша (10 лет) и дочь Лея (9 месяцев) ⠀ 🤫 Мы практически не работаем вместе! ⠀ 🤫 Мы до сих пор официально не женаты! ⠀ 🤫 У моего мужа есть брат-близнец! ⠀ 🤫 Мы редко говорим о работе! ⠀ 🤫 Мы никогда не ссоримся! ⠀ 🤫 Я паркуюсь намного лучше Саши! ⠀ 🤫 У нас общий бюджет! ⠀ Какой факт удивил вас больше всего?👀 ⠀ #аннацукановакотт #актриса #аннакотт #annakott #russianactress #котт #actress #александркотт #режиссер

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:00

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