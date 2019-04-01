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Кристина Асмус рассказала 10 неизвестных фактов о Гарике Харламове

На странице своего Instagram Кристина Асмус решила рассказать подписчикам 10 неизвестных фактов о Гарике Харламове. Поклонники бурно отреагировали на пост артистки.

Кристина Асмус рассказала 10 неизвестных фактов о Гарике Харламове

Кристина Асмус не часто рассказывает фанатам подробности из своей жизни. Но недавно она решила раскрыть несколько секретов о своем супруге Гарике Харламове. Звезда телесериала "Интерны" опубликовала фото комика, в комментарии она написала 10 неизвестных фактов о своем возлюбленном. Она рассказала, что юморист может с утра включить воду, чтобы умыться и лечь спать дальше. Прозвище "Бульдог" он получил не в Comedy Club, а когда он вёл "Три обезьяны" на Муз ТВ. Гарик Харламов не любит мятные конфеты и жвачки, а также мужские гели для душа. Артист не употребляет алкоголь и является аккуратным водителем.

Кристина Асмус рассказала 10 неизвестных фактов о Гарике Харламове

Также Кристина Асмус сообщила, что ее муж любит заказывать в ресторане много блюд. Он обожает, когда ему чешут спину и может помыть голову в раковине. Любимая группа артиста - "Coldplay". Поклонники бурно отреагировали на пост знаменитости и оставили множество комментариев и лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:44

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