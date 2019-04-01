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«Убедительная игра»: Екатерина Климова без макияжа покорила фанатов кадрами с репетиции

Екатерина Климова поделилась с подписчиками личного Instagram-микроблоге видеонарезками, записанными во время репетиции своей роли. Знаменитость, представшая перед поклонниками без макияжа, покорила фанатов прекрасной и убедительной игрой.
«Убедительная игра»: Екатерина Климова без макияжа покорила фанатов кадрами с репетиции

41-летняя звезда задала вопрос, как актерам не надоедает произносить один и тот же текст, и сама на него ответила: «Так же, как и дышать». Хештеги под постом свидетельствуют, что репетиция Климовой проходила без партнера и без зрителя. Не стала знаменитость утруждать себя и нанесением грима, предоставив возможность фанатам полюбоваться ее естественной красотой.

Климова получила множество комплиментов не только за свой моложавый вид, не соответствующий ее возрасту. Поклонники отметили прекрасную игру актрисы, отличающуюся убедительностью, и поблагодарили за шанс наблюдать вблизи за ее многогранными эмоциями во время репетиции.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:38

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