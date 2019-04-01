«Убедительная игра»: Екатерина Климова без макияжа покорила фанатов кадрами с репетиции

41-летняя звезда задала вопрос, как актерам не надоедает произносить один и тот же текст, и сама на него ответила: «Так же, как и дышать». Хештеги под постом свидетельствуют, что репетиция Климовой проходила без партнера и без зрителя. Не стала знаменитость утруждать себя и нанесением грима, предоставив возможность фанатам полюбоваться ее естественной красотой.Климова получила множество комплиментов не только за свой моложавый вид, не соответствующий ее возрасту. Поклонники отметили прекрасную игру актрисы, отличающуюся убедительностью, и поблагодарили за шанс наблюдать вблизи за ее многогранными эмоциями во время репетиции.