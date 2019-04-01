В Российской Федерации замечена утечка персональных данных покупателей





Недавно специалисты рассказали сотрудникам СМИ, что сейчас на рынке России практикуется пересылка персональных данных покупателей третьим лицам из-за изменений в программном обеспечении кассовых аппаратов. Это можно сделать даже без разрешения владельца устройств. Отмечается, что закон о применении контрольно-кассовой техники гласит о другом.Известно, что в соответствии с данным федеральным законом с зимы 2017 года КТТ отправляет электронные чеки операторам фискальных данных. Они, в свою очередь, отправляют эти чеки на хранение, а при необходимости передают их Федеральной налоговой службе.