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В Российской Федерации замечена утечка персональных данных покупателей

«Первый ОФД» заявил, что в Российской Федерации замечена утечка персональных данных покупателей из-за программного обеспечения кассовых аппаратов. Статью соответствующего содержания опубликовало интернет-издание «Известия».
В Российской Федерации замечена утечка персональных данных покупателей

Недавно специалисты рассказали сотрудникам СМИ, что сейчас на рынке России практикуется пересылка персональных данных покупателей третьим лицам из-за изменений в программном обеспечении кассовых аппаратов. Это можно сделать даже без разрешения владельца устройств. Отмечается, что закон о применении контрольно-кассовой техники гласит о другом.

Известно, что в соответствии с данным федеральным законом с зимы 2017 года КТТ отправляет электронные чеки операторам фискальных данных. Они, в свою очередь, отправляют эти чеки на хранение, а при необходимости передают их Федеральной налоговой службе.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:26

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