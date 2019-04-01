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Ученые: 10-минутные упражнения способны помочь людям с артритом избавиться от инвалидности

Специалисты выяснили, что ежедневные тренировки оказывают положительный эффект на людей, страдающих артритом. Всего 10 минут в день снижают риск инвалидности на 85%.

Ученые: 10-минутные упражнения способны помочь людям с артритом избавиться от инвалидности

Врачи советуют взрослым выполнять физические упражнения примерно 21 минуту в день. В сумме выходит два с половиной часа в неделю. Не все пожилые пациенты уверены в своих возможностях и не имеют четкой цели, а поэтому ничего не делают.

В течение четырех лет специалисты изучали 1500 добровольцев, которые страдали от боли в лодыжках, ступнях, коленях, а также бедрах. В начале эксперимента добровольцы еще не страдали инвалидностью. Их физическая активность контролировалась с помощью акселерометра.

Результаты показали, что 24% взрослых, которые отказались от ежедневных упражнений, стали медленно ходить, а 23 пожаловались на проблемы с утренними привычками.

Профессор Дороти Данлоп объяснила, почему 10 минут в день способны изменить жизнь взрослых людей. Упражнения способствуют сохранению независимости. Они побуждают пожилых граждан сохранить и укрепить свое здоровье.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:53

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