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В Сети опубликованы кадры из фильма с участием Владимира Зеленского и Юлии Началовой

В Сети опубликованы кадры из кинофильма с участием Владимира Зеленского и Юлии Началовой. Данная картина под названием «Три мушкетера» вышла еще в 2005 году.
В Сети опубликованы кадры из фильма с участием Владимира Зеленского и Юлии Началовой

Владимир Зеленский написал сценарий к мюзиклу и сыграл в нем одну из главных ролей. Артист предстал перед зрителями в образе д'Артаньяна. Певица Юлия Началова перевоплотилась в Констанцию Бонасье. Между персонажами из кинокартины «Три мушкетера» вспыхнула любовь. На кадрах опубликованных в Интернете запечатлена первая встреча д'Артаньяна и Констанции Бонасье. Владимир Зеленский робко смотрел на певицу и не мог сказать ни слова, в то время, как Юлия Началова задавала ему вопросы. Также в картине снимались такие артисты, как Армен Джигарханян, Алика Смехова, Верка Сердючка и многие другие.

Судьбы знаменитостей сложилась по-разному, исполнительница скончалась в середине марта 2019 года. Популярный комик решил оставить шоу-бизнес и начал борьбу за кресло президента Украины.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:11

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