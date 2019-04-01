Владимир Зеленский лидирует в первом туре президентских выборов на Украине

Руководитель «Квартала-95» получил поддержку большинства избирателей в 20 регионах Украины. Вторым в президентской гонке оказался Петр Порошенко с результатом порядка 17%. За действующего главу государства проголосовали больше всего в трех областях. Отметку напротив фамилии представителя оппозиции Юрия Бойко поставили 11,5% избирателей – большинство в Донецкой и Луганской областях. В тройку лидеров в гонке за кресло президента попала Юлия Тимошенко, набравшая, по предварительным данным, свыше 13% голосов.Явка на выборы народа Украины, согласно подсчетам ЦИК, составила 63,52%. Во второй тур, запланированный на 21 апреля, скорее всего, попадают Порошенко и Зеленский, но окончательное решение комиссия вынесет после обработки всех бюллетеней.