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Владимир Зеленский лидирует в первом туре президентских выборов на Украине

Украина 31 марта выбирала президента из рекордного количества кандидатов. По последним данным ЦИК, лидером гонки стал шоумен Владимир Зеленский, набравший около 30% голосов.
Владимир Зеленский лидирует в первом туре президентских выборов на Украине

Руководитель «Квартала-95» получил поддержку большинства избирателей в 20 регионах Украины. Вторым в президентской гонке оказался Петр Порошенко с результатом порядка 17%. За действующего главу государства проголосовали больше всего в трех областях. Отметку напротив фамилии представителя оппозиции Юрия Бойко поставили 11,5% избирателей – большинство в Донецкой и Луганской областях. В тройку лидеров в гонке за кресло президента попала Юлия Тимошенко, набравшая, по предварительным данным, свыше 13% голосов.

Явка на выборы народа Украины, согласно подсчетам ЦИК, составила 63,52%. Во второй тур, запланированный на 21 апреля, скорее всего, попадают Порошенко и Зеленский, но окончательное решение комиссия вынесет после обработки всех бюллетеней.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:03

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