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Российский беспилотник с оружием «Вепрь» напугал американских сотрудников СМИ

Российский беспилотный летательный аппарат с автоматическим карабином «Вепрь» напугал американских сотрудников СМИ, которые назвали его «летающим ужасом». Статью соответствующего содержания опубликовало местное интернет-издание Foxtrot Alpha.
Российский беспилотник с оружием «Вепрь» напугал американских сотрудников СМИ

Согласно информации в статье, дрон без имени был создан финансово-промышленной группой компаний «Алмаз-Антей», объединяющей предприятия, которые разрабатывают и выпускают оружие для использования в воздушной обороне. В состоянии полета беспилотник может пребывать до 40 минут, а садится и взлетает он в вертикальном положении.

Видеозапись, опубликованная на YouTube, свидетельствует о том, что предназначение данного беспилотного летательного аппарата - борьба с воздушными нарушителями. Однако в статье пишут, что его могут использовать и против людей.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:57

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