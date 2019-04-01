Российский беспилотник с оружием «Вепрь» напугал американских сотрудников СМИ





Согласно информации в статье, дрон без имени был создан финансово-промышленной группой компаний «Алмаз-Антей», объединяющей предприятия, которые разрабатывают и выпускают оружие для использования в воздушной обороне. В состоянии полета беспилотник может пребывать до 40 минут, а садится и взлетает он в вертикальном положении.Видеозапись, опубликованная на YouTube, свидетельствует о том, что предназначение данного беспилотного летательного аппарата - борьба с воздушными нарушителями. Однако в статье пишут, что его могут использовать и против людей.