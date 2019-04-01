Яна Рудковская отметила отсутствие в бизнесе "скидок на гендерные моменты"

Продюсер уверена, в человеке воспитать целеустремленность, талант или интуицию невозможно - они либо есть, либо полностью отсутствуют. Рудковская считает себя рисковым человеком и намерена продолжать трудиться, пока у нее будет возможность. Бизнеследи приходится очень сложно, ведь нужно бороться наравне с представителями сильного пола, так как на «гендерные скидки» рассчитывать нет смысла.Женщин-управленцев становится все больше, но не каждый мужчина может состоять в роли подчиненного. Евгений Плющенко, отметила его супруга, не смог бы себя перебороть, если бы не был спортсменом. 44-летняя светская львица старается оградить мужа от домашних хлопот, сама занимается бытовыми вопросами и домом. Рудковская желает, чтобы ее сыновья учились зарабатывать, поэтому не намерена бесконтрольно давать им деньги.