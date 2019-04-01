АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Детские психологические травмы могут оказывать влияние на кишечник, мозг и поведение человека в будущем
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Яна Рудковская отметила отсутствие в бизнесе "скидок на гендерные моменты"

Яна Рудковская поделилась своим мнением о женщине в бизнесе, где нет "скидок на гендерные моменты". Представительницы прекрасного пола вынуждены принимать жесткие правила, но не все мужчины готовы оказаться у них в подчинении.
Яна Рудковская отметила отсутствие в бизнесе "скидок на гендерные моменты"

Продюсер уверена, в человеке воспитать целеустремленность, талант или интуицию невозможно - они либо есть, либо полностью отсутствуют. Рудковская считает себя рисковым человеком и намерена продолжать трудиться, пока у нее будет возможность. Бизнеследи приходится очень сложно, ведь нужно бороться наравне с представителями сильного пола, так как на «гендерные скидки» рассчитывать нет смысла.

Женщин-управленцев становится все больше, но не каждый мужчина может состоять в роли подчиненного. Евгений Плющенко, отметила его супруга, не смог бы себя перебороть, если бы не был спортсменом. 44-летняя светская львица старается оградить мужа от домашних хлопот, сама занимается бытовыми вопросами и домом. Рудковская желает, чтобы ее сыновья учились зарабатывать, поэтому не намерена бесконтрольно давать им деньги.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В честь Дня смеха в Google Maps
Анна Цуканова-Котт до сих пор
Ученые: 10-минутные упражнения способны
Кристина Асмус рассказала 10
«Убедительная игра»: Екатерина Климова
В Российской Федерации замечена утечка
В Сети опубликованы кадры из фильма с
Владимир Зеленский лидирует в первом
Российский беспилотник с оружием
Яна Рудковская отметила отсутствие в
Проблемы с кожей могут быть признаками
Организаторы «Русского лото» назвали
Пелагея расплакалась на очередном
Названы основные причины появления рака
Специалисты раскрыли секреты
«Неординарна»: Исполнительница Линда
Хореограф Егор Дружинин раскрыл
Надежда Бабкина продемонстрировала
Ученые: Детские психологические травмы
В Apple нашли способ блокировать Apple
Георгий Мартиросян разочаровался в
Гигантский аллигатор возрастом 100 лет
Ученые объяснили, почему дети пинаются
Рената Литвинова показала себя без
Эксперты рассказали, какие проблемы
Актриса «Кухни» Ольга Кузьмина
Ученые: 12-минутная релаксация снизит
"Я был молод, мне нужны были деньги":
HP в апреле выпустит
День дурака: Стало известно, как
Просмотреть все новости