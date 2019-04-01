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Проблемы с кожей могут быть признаками серьезных заболеваний

Ученые назвали необычные телесные сигналы, которые предостерегают человека о серьезных болезнях. Специалисты рекомендуют обращаться к врачу при появлении первых симптомов, обнаруженных на коже.
Проблемы с кожей могут быть признаками серьезных заболеваний

Medicalxpress сообщает, что частые покраснения лица являются одним из поводов для посещения специализированного врача. Одновременно, на лице могут быть хорошо видны кровеносные сосуды и образовываться мелкие прыщики. Данные симптомы сигнализируют о заболевании розацеа.

Розовые пятна, покрытые чешуей, могут возникнуть из-за волчанки.

Поводом для переживаний также является зудящая сыпь с пятнами. Это может предупреждать о ранней стадии экземы или псориазе.

Появление на коже сыпи синеватого цвета является признаком онкологии. В большинстве случаев она образовывается вокруг век, на ногах и руках.

Более того, ученые настоятельно рекомендуют посетить дерматолога при появлении странных родинок на теле. Особенно, если они начали чесаться и шелушиться.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:38

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