Проблемы с кожей могут быть признаками серьезных заболеваний





Medicalxpress сообщает, что частые покраснения лица являются одним из поводов для посещения специализированного врача. Одновременно, на лице могут быть хорошо видны кровеносные сосуды и образовываться мелкие прыщики. Данные симптомы сигнализируют о заболевании розацеа.Розовые пятна, покрытые чешуей, могут возникнуть из-за волчанки.Поводом для переживаний также является зудящая сыпь с пятнами. Это может предупреждать о ранней стадии экземы или псориазе.Появление на коже сыпи синеватого цвета является признаком онкологии. В большинстве случаев она образовывается вокруг век, на ногах и руках.Более того, ученые настоятельно рекомендуют посетить дерматолога при появлении странных родинок на теле. Особенно, если они начали чесаться и шелушиться.