Проблемы с кожей могут быть признаками серьезных заболеваний
Ученые назвали необычные телесные сигналы, которые предостерегают человека о серьезных болезнях. Специалисты рекомендуют обращаться к врачу при появлении первых симптомов, обнаруженных на коже.
Medicalxpress сообщает, что частые покраснения лица являются одним из поводов для посещения специализированного врача. Одновременно, на лице могут быть хорошо видны кровеносные сосуды и образовываться мелкие прыщики. Данные симптомы сигнализируют о заболевании розацеа.
Розовые пятна, покрытые чешуей, могут возникнуть из-за волчанки.
Поводом для переживаний также является зудящая сыпь с пятнами. Это может предупреждать о ранней стадии экземы или псориазе.
Появление на коже сыпи синеватого цвета является признаком онкологии. В большинстве случаев она образовывается вокруг век, на ногах и руках.
Более того, ученые настоятельно рекомендуют посетить дерматолога при появлении странных родинок на теле. Особенно, если они начали чесаться и шелушиться.
Medicalxpress сообщает, что частые покраснения лица являются одним из поводов для посещения специализированного врача. Одновременно, на лице могут быть хорошо видны кровеносные сосуды и образовываться мелкие прыщики. Данные симптомы сигнализируют о заболевании розацеа.
Розовые пятна, покрытые чешуей, могут возникнуть из-за волчанки.
Поводом для переживаний также является зудящая сыпь с пятнами. Это может предупреждать о ранней стадии экземы или псориазе.
Появление на коже сыпи синеватого цвета является признаком онкологии. В большинстве случаев она образовывается вокруг век, на ногах и руках.
Более того, ученые настоятельно рекомендуют посетить дерматолога при появлении странных родинок на теле. Особенно, если они начали чесаться и шелушиться.
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:38