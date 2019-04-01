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Организаторы «Русского лото» назвали топ-5 самых везучих областей РФ

Организаторы «Русского лото» подсчитали количество победителей лотереи в каждой местности России. На основе результатов был составлен топ-5 самых везучих регионов страны.
Организаторы «Русского лото» назвали топ-5 самых везучих областей РФ

Лидером рейтинга «лотерейных миллионеров» оказался Санкт Петербург. В 18 районах портового города проживают 64 победителя, в частности пенсионеры, которым удалось в новогоднем тираже выиграть полмиллиарда.

На второй позиции оказался Краснодарский край, где в каждом из 38 районов по два лотерейных миллионера.
Замыкает тройку списка самых везучих регионов Челябинская область. В каждом районе имеется хоть один миллионер, а в некоторых два. Следующей оказалась столица России Москва. В 125 районах города проживают 144 выигравших «Русского лото». Последним в топ-5 стал полуостров Крым.

Также распространитель лотерейных билетов «Русское лото» определил, в каких регионах Российской Федерации жителям везет меньше всего. На первом месте расположилась Еврейская автономная область, в которой за четверть века ни один человек не получил выигрыш выше шестизначного.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:29

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