Организаторы «Русского лото» назвали топ-5 самых везучих областей РФ





Лидером рейтинга «лотерейных миллионеров» оказался Санкт Петербург. В 18 районах портового города проживают 64 победителя, в частности пенсионеры, которым удалось в новогоднем тираже выиграть полмиллиарда.На второй позиции оказался Краснодарский край, где в каждом из 38 районов по два лотерейных миллионера.Замыкает тройку списка самых везучих регионов Челябинская область. В каждом районе имеется хоть один миллионер, а в некоторых два. Следующей оказалась столица России Москва. В 125 районах города проживают 144 выигравших «Русского лото». Последним в топ-5 стал полуостров Крым.Также распространитель лотерейных билетов «Русское лото» определил, в каких регионах Российской Федерации жителям везет меньше всего. На первом месте расположилась Еврейская автономная область, в которой за четверть века ни один человек не получил выигрыш выше шестизначного.