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Пелагея расплакалась на очередном испытании шоу «Голос. Дети»

Известная исполнительница Пелагея, являющаяся наставницей в шоу «Голос. Дети», не смогла сдержать слез на одном из вокальных испытаний ее подопечных. Артистка разрыдалась, так как ей тяжело дался выбор.
Пелагея расплакалась на очередном испытании шоу «Голос. Дети»

Пелагея давно зарекомендовала себя как наиболее эмоциональный наставник музыкального шоу. Знаменитость искренне переживает за участников, сочувствует выбывшим, радуется за победителей. На этапе «Нокаутов» певице предстоял очень сложный выбор – из девяти конкурсантов ей нужно было оставить всего двоих. Артистка со слезами на глазах сказала, что ей не нравиться все это: «Я не хочу так делать!»

Переживания Пелагеи не помогли ей избежать своего испытания. В «Голосе. Дети» не существует поблажек, несмотря на юный возраст участников. Наставница сделала непростой выбор в пользу Валерии Кузаковой и Мариам Абделькадер. Вскоре определить судьбу своих подопечных придется Валерию Меладзе и Светлане Лободе.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:15

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