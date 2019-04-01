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Специалисты раскрыли секреты оптимальной стирки джинсов

Специалисты бренда Levi’s раскрыли некоторые секреты оптимальной стирки одежды из джинсовой ткани. Статью соответствующего содержания опубликовало британское интернет-издание Independent.
Специалисты раскрыли секреты оптимальной стирки джинсов

Работники американской компании Levi Strauss Co рассказали, что не стоит стирать джинсы без необходимости, достаточно это делать каждый месяц. Перед помещением в стиральную машину их необходимо вывернуть наизнанку и включить режим с прохладной температурой. Моющее средство должно быть без отбеливателя.

Ранее в издании Daily Mail эксперты поделились советом о глажке одежды без утюга. По их словам, для этого нужно положить сухие вещи с несколькими кубиками льда в барабан сушильной машины и включить ее. Когда лед нагревается, образуется пар, который и отпаривает ткань, позволяя заломам и складкам распрямиться.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:00

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