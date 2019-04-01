«Неординарна»: Исполнительница Линда эффектно появилась на подиуме

Общественность оценила отличную фигуру 41-летней певицы, появившейся на публике в черном наряде – латексном платье с многослойной накидкой, лосинах и стильных ботинках. Линда дефилировала по подиуму под звучание своей новой композиции «Положи меня рядом», сделавшей ее выход еще более эффектным.Поклонники поблагодарили исполнительницу за ее верность своему особенному и неповторимому стилю в творчестве. Фолловеры пожелали Линде оставаться всегда такой же неординарной личностью, «творить от души», и радовать публику своей оригинальной музыкой.