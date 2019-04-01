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«Неординарна»: Исполнительница Линда эффектно появилась на подиуме

Исполнительница Линда в Instagram-аккаунте поделилась подборкой фото и видео своего дефиле под новую композицию на шоу Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Эффектный выход артистки на подиум вызвал восторг у поклонников, назвавших ее неординарной и неотразимой.
«Неординарна»: Исполнительница Линда эффектно появилась на подиуме

Общественность оценила отличную фигуру 41-летней певицы, появившейся на публике в черном наряде – латексном платье с многослойной накидкой, лосинах и стильных ботинках. Линда дефилировала по подиуму под звучание своей новой композиции «Положи меня рядом», сделавшей ее выход еще более эффектным.

Поклонники поблагодарили исполнительницу за ее верность своему особенному и неповторимому стилю в творчестве. Фолловеры пожелали Линде оставаться всегда такой же неординарной личностью, «творить от души», и радовать публику своей оригинальной музыкой.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:56

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