«Неординарна»: Исполнительница Линда эффектно появилась на подиуме
Исполнительница Линда в Instagram-аккаунте поделилась подборкой фото и видео своего дефиле под новую композицию на шоу Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Эффектный выход артистки на подиум вызвал восторг у поклонников, назвавших ее неординарной и неотразимой.
Общественность оценила отличную фигуру 41-летней певицы, появившейся на публике в черном наряде – латексном платье с многослойной накидкой, лосинах и стильных ботинках. Линда дефилировала по подиуму под звучание своей новой композиции «Положи меня рядом», сделавшей ее выход еще более эффектным.
Поклонники поблагодарили исполнительницу за ее верность своему особенному и неповторимому стилю в творчестве. Фолловеры пожелали Линде оставаться всегда такой же неординарной личностью, «творить от души», и радовать публику своей оригинальной музыкой.
Общественность оценила отличную фигуру 41-летней певицы, появившейся на публике в черном наряде – латексном платье с многослойной накидкой, лосинах и стильных ботинках. Линда дефилировала по подиуму под звучание своей новой композиции «Положи меня рядом», сделавшей ее выход еще более эффектным.
Поклонники поблагодарили исполнительницу за ее верность своему особенному и неповторимому стилю в творчестве. Фолловеры пожелали Линде оставаться всегда такой же неординарной личностью, «творить от души», и радовать публику своей оригинальной музыкой.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:56