Названы основные причины появления рака груди у женщин





Австралийские научные сотрудники провели и проанализировали 6 исследований. В них приняли участие более двухсот тысяч добровольцев. Ученые узнали, что 30 тысяч случаев развития онкологии у женщин можно будет предотвратить в ближайшие годы. Пациентки должны будут поддерживать свою массу тела в норме и отказаться от употребления спиртного.По мнению специалистов, риск развития рака груди увеличивается в несколько раз, если в день выпивать хотя бы один алкогольный напиток. На его долю приходится 11 600 случаев. На долю избыточного веса больше – 17 500.Более того, существует и третья немаловажная причина развития онкологии у женщин. В ходе проведения исследований ученые выяснили, что пациентки, которые используют гормональную терапию более 5 лет в период менопаузы, находятся в зоне риска. Специалисты рекомендуют использовать гормоны только для облегчения симптомов.На сегодня рак молочной железы является самым распространенным типом онкологии у женской части населения.