АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Детские психологические травмы могут оказывать влияние на кишечник, мозг и поведение человека в будущем
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Названы основные причины появления рака груди у женщин

International Journal of Cancer опубликовал результаты исследований австралийских ученых. Они показали, что риск заболеть раком молочной железы повышается у женщин, которые страдают от ожирения или злоупотребляют алкоголем.
Названы основные причины появления рака груди у женщин

Австралийские научные сотрудники провели и проанализировали 6 исследований. В них приняли участие более двухсот тысяч добровольцев. Ученые узнали, что 30 тысяч случаев развития онкологии у женщин можно будет предотвратить в ближайшие годы. Пациентки должны будут поддерживать свою массу тела в норме и отказаться от употребления спиртного.

По мнению специалистов, риск развития рака груди увеличивается в несколько раз, если в день выпивать хотя бы один алкогольный напиток. На его долю приходится 11 600 случаев. На долю избыточного веса больше – 17 500.

Более того, существует и третья немаловажная причина развития онкологии у женщин. В ходе проведения исследований ученые выяснили, что пациентки, которые используют гормональную терапию более 5 лет в период менопаузы, находятся в зоне риска. Специалисты рекомендуют использовать гормоны только для облегчения симптомов.

На сегодня рак молочной железы является самым распространенным типом онкологии у женской части населения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Организаторы «Русского лото» назвали
Пелагея расплакалась на очередном
Названы основные причины появления рака
Специалисты раскрыли секреты
«Неординарна»: Исполнительница Линда
Хореограф Егор Дружинин раскрыл
Надежда Бабкина продемонстрировала
Ученые: Детские психологические травмы
В Apple нашли способ блокировать Apple
Георгий Мартиросян разочаровался в
Гигантский аллигатор возрастом 100 лет
Ученые объяснили, почему дети пинаются
Рената Литвинова показала себя без
Эксперты рассказали, какие проблемы
Актриса «Кухни» Ольга Кузьмина
Ученые: 12-минутная релаксация снизит
"Я был молод, мне нужны были деньги":
HP в апреле выпустит
День дурака: Стало известно, как
Анастасия Волочкова победила хейтеров
Ученые не рекомендуют полностью
Яна Рудковская похвасталась, что ее сын
Ученые назвали способы похудения без
Новую модель Ford Bronco должны
«Периодически проходит обследование»:
Камера смартфона Huawei P30 Pro по всем
Эксперты анонсировали рейтинг
Ирина Безрукова обрела гармонию на
Эксперт назвал модели для замены
Бывшая девушка Леши Безуса зарабатывает
Просмотреть все новости