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Хореограф Егор Дружинин раскрыл некоторые детали юбилейного шоу Аллы Пугачевой

Алла Пугачева готовит к своему 70-летию юбилейное шоу и представит его в Кремле 17 апреля. Вопросом хореографии для Примадонны занимаются руководитель Todes Алла Духова, а также Егор Дружинин, который рассекретил некоторые подробности концертной программы.
Хореограф Егор Дружинин раскрыл некоторые детали юбилейного шоу Аллы Пугачевой

Режиссер сотрудничает с легендарной певицей уже не впервые и очень рад, что она пригласила его. Дружинин признался, с артисткой работать очень сложно, но ему это нравится. Примадонна старается вникать во все нюансы своей программы «Алла Пугачева. P.S.», много репетирует, обсуждает детали с декораторами. Под четким руководством исполнительницы ставятся танцы, нередко она и сама показывает некоторые движения, а хореографы подключают их к номеру.
Хореограф Егор Дружинин раскрыл некоторые детали юбилейного шоу Аллы Пугачевой

Как отметил Дружинин, шоу нельзя назвать перенасыщенным визуальными эффектами, так как это будет история Пугачевой. Вся хореография концерта построена на эмоциях, которые певица желает передать зрителю со сцены. До выступления артистки в честь своего юбилея остается мало времени, и Алла Борисовна полностью готова к нему. Примадонна находится в отличной форме и пребывает в бодром настроении.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:52

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