Надежда Бабкина продемонстрировала образ русской императрицы

Недавно, 19 марта, Надежда Бабкина праздновала свой 69-й день рождения. Отмечала она его, как и полагается исполнительнице народной песни, на сцене. Звезда была замужем один раз. Брак длился 17 лет с музыкальным исполнителем Владимиром Заседателевым, которому она родила своего единственного сына Даниила.Вопреки своим годам, Надежда Надежда Бабкина и по сегодняшний день продолжает удивлять своих фанатов. Так, недавно на странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором она предстала в виде русской императрицы. Образ составило шикарное красное платье царских времен, массивные украшения и высокий белый парик. Оказалось, что в этом амплуа актриса играла царицу в постановке «Ночь перед Рождеством». Также на фотографии видны хорошие приятели телеведущей, которых она встретила после выступления.Публикация собрала множество комментариев, где подписчики выражают свое восхищение новым образом Надежды Бабкиной и отмечают, что она что настоящая царица русской песни.