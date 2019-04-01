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Ученые: Детские психологические травмы могут оказывать влияние на кишечник, мозг и поведение человека в будущем
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Ученые: Детские психологические травмы могут оказывать влияние на кишечник, мозг и поведение человека в будущем

Исследование, проведенное американскими учеными, показало, что психологические травмы, полученные в раннем возрасте, связаны с появлением проблем, касающихся желудочно-кишечного тракта у детей, которые могут оказывать влияние на мозг и поведение по мере их взросления. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Scienceblog.


Ученые: Детские психологические травмы могут оказывать влияние на кишечник, мозг и поведение человека в будущем

Ученые давно отмечают тесную связь между кишечником и мозгом, это явление хорошо известно у взрослых, мало изучено у детей. Исследователи из Колумбийского университета (США) сосредоточились на развитии детей, испытавших острую травму психосоциального характера, связанную с такими факторами, как социальная опека, так и усыновление.

Специалисты опирались на данные 115 детей, усыновленных из детских домов в возрасте до 2 лет, а также 229 детей, воспитанных биологическими родителями. У детей, у которых в прошлом изменились опекуны, отмечались более высокие уровни симптомов, сигнализирующих о проблемах с желудочно-кишечным трактом, включая боли в животе, запоры, рвоту и тошноту.

Ученые: Детские психологические травмы могут оказывать влияние на кишечник, мозг и поведение человека в будущем

В результате проведенной работы эксперты также установили, что у детей, усыновленных в раннем возрасте, была совершенно другая микрофлора кишечника, чем у тех, кого биологические родители воспитывали с рождения. Сканирование мозга всех участников показало, что закономерности мозговой активности коррелировали с определенными бактериями. Например, у детей, находящихся под опекой родителей, был более разнообразен кишечный микробиом, который связан с префронтальной корой мозга, отвечающей за регуляцию эмоций.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:37

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