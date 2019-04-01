Ученые: Детские психологические травмы могут оказывать влияние на кишечник, мозг и поведение человека в будущем





Ученые давно отмечают тесную связь между кишечником и мозгом, это явление хорошо известно у взрослых, мало изучено у детей. Исследователи из Колумбийского университета (США) сосредоточились на развитии детей, испытавших острую травму психосоциального характера, связанную с такими факторами, как социальная опека, так и усыновление.Специалисты опирались на данные 115 детей, усыновленных из детских домов в возрасте до 2 лет, а также 229 детей, воспитанных биологическими родителями. У детей, у которых в прошлом изменились опекуны, отмечались более высокие уровни симптомов, сигнализирующих о проблемах с желудочно-кишечным трактом, включая боли в животе, запоры, рвоту и тошноту.В результате проведенной работы эксперты также установили, что у детей, усыновленных в раннем возрасте, была совершенно другая микрофлора кишечника, чем у тех, кого биологические родители воспитывали с рождения. Сканирование мозга всех участников показало, что закономерности мозговой активности коррелировали с определенными бактериями. Например, у детей, находящихся под опекой родителей, был более разнообразен кишечный микробиом, который связан с префронтальной корой мозга, отвечающей за регуляцию эмоций.