День дурака: Стало известно, как знаменитости развлекаются 1 апреля

Среди известных людей, корорых разыграли, оказались британская Королева Елизавета II, певица Анна Семенович и российская исполнительница Маргарита Суханина. Ким Кардашьян также поделилась, что в День смеха поклонники взломали ее страницу в Twitter и выложили несколько публикаций, в которых она якобы призналась в своей нетрадиционной ориентации и рассказала о расстройстве желудка.Известная зарубежная актриса Дженифер Энистон во время съемок комедии «Мы - Миллеры» забыла о 1 апреля, а ее коллеги решили подшутить, заменив трек, который был по сценарию, на «I'll Be There For You» из телевизионного сериала «Друзья».Михаила Турецкого на одном из концертов разыграли зрители, спрятавшись за кулисами. Выйдя на сцену музыканты были шокированы, что зал почти пустой, но не показали виду. После этого раздался смех остальных поклонников, тогда они и вспомнили о Дне дурака.