АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уфологи обнаружили неизвестные инопланетные объекты в кратере Аристарко на Луне
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Камера смартфона Huawei P30 Pro по всем параметрам превзошла Samsung Galaxy S10+, Google Pixel 3 XL и iPhone XS Max

Независимые эксперты провели тестирование камеры смартфона Huawei P30 Pro, пытаясь выяснить, насколько она соответствует рекламе. Как оказалось, фотосъёмка на этом девайсе по всем параметрам превзошла конкурентов в лице Samsung Galaxy S10+, Google Pixel 3 XL и iPhone XS Max.
Камера смартфона Huawei P30 Pro по всем параметрам превзошла Samsung Galaxy S10+, Google Pixel 3 XL и iPhone XS Max

Специалисты решили выяснить, какой смартфон на рынке имеет самую лучшую камеру. Представители компании Huawei немало усилий потратили, чтобы рассказать потенциальным покупателям, какие преимущества над всеми остальными девайсами имеет устройство P30 Pro и его оптика. Тем не менее, известны случаи, когда ожидания пользователей после приобретения гаджета не оправдывались, а потому эксперты сравнили четыре наиболее популярных и производительных аппарата на сегодняшний день. Все они подверглись проверке в разных фоторежимах при одинаковых условиях эксплуатации. Речь идёт о дневном, портретном, ночном, широкоугольном и макро- режимах. В ходе испытаний китайский смартфон показал себя с наилучшей стороны, одержав верх во всех тестах.

В дневном режиме к Huawei P30 Pro ближе всех по качеству смог подобраться Google Pixel 3 XL, в том числе и при применении зума. В портретном похожего с лидером качества удалось снова достичь американскому устройству на Android, тогда как Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS Max совершенно не удовлетворили требования профессионалов. При фотографировании ночью расстановка сил осталась на прежнем уровне, и лишь в широкоформатной съёмке к безоговорочному лидеру смог приблизиться южнокорейский бренд. В макро-режиме у P30 Pro нет конкурентов, так как только он полноценно позволяет использовать функционал, имея специальное меню, остальные же аппараты не могут так же эффективно работать в таком формате.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская похвасталась, что ее сын
Ученые назвали способы похудения без
Новую модель Ford Bronco должны
«Периодически проходит обследование»:
Камера смартфона Huawei P30 Pro по всем
Эксперты анонсировали рейтинг
Ирина Безрукова обрела гармонию на
Эксперт назвал модели для замены
Бывшая девушка Леши Безуса зарабатывает
В Краснодарском крае мужчину избили у
В Санкт-Петербурге водитель иномарки
Отец Юлии Началовой не считает
Названы два главных фактора развития
Эксперты представили рейтинг лучших
Эксперты назвали основные функции
Многодетная Мария Кожевникова
Иосиф Оганесян оправдался за кадры из
Топ-менеджер Xiaomi опубликовал снимок
Жених-миллионер Лизы Полыгаловой
Специалисты составили рейтинг авто с
Сати Казанова обиделась на Сашу
«Мы были нищие, но гордые»: Ольга
Учёные назвали вызывающие онкологию
Назван ТОП-5 самых доступных спортивных
Елена Проклова призналась, что крутила
Уфологи обнаружили неизвестные
OnePlus представит 1 апреля новую
Ксения Собчак и Ольга Бузова стали
Исследователь: Планетарное выравнивание
В Ленинградской области на улице
Просмотреть все новости