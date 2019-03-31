Камера смартфона Huawei P30 Pro по всем параметрам превзошла Samsung Galaxy S10+, Google Pixel 3 XL и iPhone XS Max





Специалисты решили выяснить, какой смартфон на рынке имеет самую лучшую камеру. Представители компании Huawei немало усилий потратили, чтобы рассказать потенциальным покупателям, какие преимущества над всеми остальными девайсами имеет устройство P30 Pro и его оптика. Тем не менее, известны случаи, когда ожидания пользователей после приобретения гаджета не оправдывались, а потому эксперты сравнили четыре наиболее популярных и производительных аппарата на сегодняшний день. Все они подверглись проверке в разных фоторежимах при одинаковых условиях эксплуатации. Речь идёт о дневном, портретном, ночном, широкоугольном и макро- режимах. В ходе испытаний китайский смартфон показал себя с наилучшей стороны, одержав верх во всех тестах.В дневном режиме к Huawei P30 Pro ближе всех по качеству смог подобраться Google Pixel 3 XL, в том числе и при применении зума. В портретном похожего с лидером качества удалось снова достичь американскому устройству на Android, тогда как Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS Max совершенно не удовлетворили требования профессионалов. При фотографировании ночью расстановка сил осталась на прежнем уровне, и лишь в широкоформатной съёмке к безоговорочному лидеру смог приблизиться южнокорейский бренд. В макро-режиме у P30 Pro нет конкурентов, так как только он полноценно позволяет использовать функционал, имея специальное меню, остальные же аппараты не могут так же эффективно работать в таком формате.