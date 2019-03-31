Ирина Безрукова обрела гармонию на необитаемом острове в «Последнем герое. Актеры против экстрасенсов»

Знаменитость достойно проходила все испытания в рамках проекта, чего не ожидала от себя, не жаловалась на трудности и экстремальные условия жизни. Свое участие в «Последнем герое» Безрукова посвятила сыну, так как уверена, он одобрил бы ее решение. Пребывание на острове помогло актрисе выйти из зоны комфорта, поднять собственную самооценку, испытать силы и выносливость.Звезда не верит в магию и не доверяет экстрасенсам, хотя в рамках проекта ей довелось столкнуться с представителями мистической профессии. Команда актеров смотрела на соперников как на цирк, над некоторыми посмеиваясь, а к отдельным личностям испытывая жалость.Безрукова старается меньше к себе придираться, а к критике посторонних относится спокойно. Сердце актрисы после развода со знаменитым супругом остается свободным. Кинозвезда признается, что ей как известной личности сложно познакомиться с достойным мужчиной, так как трудно понять, любит ли он образ или настоящую Ирину Безрукову. Для будущего избранника знаменитости достаточно быть хорошим и достойным человеком, а в отношениях главное – любовь и взаимопонимание.