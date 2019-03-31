Ученые назвали способы похудения без вреда для здоровья





Множество хронических болезней связаны с избыточной массой тела, в частности, нарушения в работе сердца и сахарный диабет. Специалисты рекомендуют худеть, чтоб уменьшить вероятность возникновения проблем со здоровьем. Однако делать это нужно правильно, чтоб не навредить собственному организму.Эксперты дают совет - рассчитать необходимое количество калорий и постепенно немного его уменьшать. По их словам, в течение полугода таким образом можно потерять до 10% массы тела. Также важно пить достаточное количество чистой воды и избегать вредной пищи. Следует отдать свое предпочтение фруктам, овощам и кисломолочным продуктам, то есть тем, которые содержат клетчатку. Относительно спорта, в занятиях следует учитывать частоту, интенсивность и продолжительность.