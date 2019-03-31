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Ученые назвали способы похудения без вреда для здоровья

Специалисты представили рекомендации, как худеть без вреда для здоровья. Статью соответствующего содержания опубликовало тематическое издание Nutrition Month Malaysia.
Ученые назвали способы похудения без вреда для здоровья

Множество хронических болезней связаны с избыточной массой тела, в частности, нарушения в работе сердца и сахарный диабет. Специалисты рекомендуют худеть, чтоб уменьшить вероятность возникновения проблем со здоровьем. Однако делать это нужно правильно, чтоб не навредить собственному организму.

Эксперты дают совет - рассчитать необходимое количество калорий и постепенно немного его уменьшать. По их словам, в течение полугода таким образом можно потерять до 10% массы тела. Также важно пить достаточное количество чистой воды и избегать вредной пищи. Следует отдать свое предпочтение фруктам, овощам и кисломолочным продуктам, то есть тем, которые содержат клетчатку. Относительно спорта, в занятиях следует учитывать частоту, интенсивность и продолжительность.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:55

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