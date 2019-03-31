Новую модель Ford Bronco должны оснастить съемными дверями
Американская компания Ford ранее передавала, что запатентовала новое решение, которое предназначено для внедорожной версии Ford Bronco. Новую модель должны наделить съемными дверями.
По заявлению представителей автобренда, внедорожник выпустят в трёх вариациях. Одна из них была продемонстрирована дилерам во время закрытой презентации. Модель выполнят в аналогичном ретро-стиле. Транспортное средство получит вариацию пикап. По всей видимости авто в данном кузове было показано на патентных изображениях. Там также имеется описание съемных дверей. Они в случае необходимости снимаются. При этом предоставляется возможность установки в дверные проёмы двух толстых балок. Согласно предположениям, во внедорожнике установят съёмную модульную крышу, которая позволяет снимать ее за считанные минуты.
Стоит напомнить, что дебют новой версии Ford Bronco состоится в текущем году. Транспортное средство планируют запустить в продажу в будущем году.
По заявлению представителей автобренда, внедорожник выпустят в трёх вариациях. Одна из них была продемонстрирована дилерам во время закрытой презентации. Модель выполнят в аналогичном ретро-стиле. Транспортное средство получит вариацию пикап. По всей видимости авто в данном кузове было показано на патентных изображениях. Там также имеется описание съемных дверей. Они в случае необходимости снимаются. При этом предоставляется возможность установки в дверные проёмы двух толстых балок. Согласно предположениям, во внедорожнике установят съёмную модульную крышу, которая позволяет снимать ее за считанные минуты.
Стоит напомнить, что дебют новой версии Ford Bronco состоится в текущем году. Транспортное средство планируют запустить в продажу в будущем году.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:44