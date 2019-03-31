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В Санкт-Петербурге водитель иномарки сбил ребенка на «зебре»

В Санкт-Петербурге 31 марка примерно в 13:10 произошло ДТП с участием Porsche Cayenne. Водитель иномарки сбил ребенка, перебегавшего проезжую часть на проспекте Культуры по «зебре».
В Санкт-Петербурге водитель иномарки сбил ребенка на «зебре»

Об аварии, случившейся в Калининском районе Петербурга, рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД ГУ МВД РФ. Ребенок, попавший под колеса внедорожника Porsche Cayenne, управляемого 36-летним мужчиной, получил серьезные травмы. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители. В Сети появилось видео с места происшествия, где зафиксирован момент ДТП с перебегающим дорогу по «зебре» ребенком.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:57

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