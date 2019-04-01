Георгий Мартиросян разочаровался в бывшей жене Татьяне Васильевой после её рассказов о неверности





Георгий Мартиросян стал гостем телевизионной передачи "Звёзды сошлись", где ведущий уделил внимание не только работе актёра, но и его личной жизни, сделать это вынудили обстоятельства. Недавно в эфире шоу "Секрет на миллион" ведущая Лера Кудрявцева задала вопрос Татьяне Васильевой, была ли она неверна своему супругу Георгию Мартиросяну, и та ответила положительно, расписав в красках бурный роман, случившийся у неё 25 лет назад с мужчиной с Кавказа. По её словам, она регулярно встречалась с этим кавалером и указала, после каждого свидания в его постели менялись простыни, он сумел её покорить, и она чувствовала себя с любовником женщиной, поскольку тот дарил ей бриллианты и финансово обеспечивал, выделяя немалые суммы. В какой-то момент актриса даже получила предложение связать эти отношения узами брака, но не стала разрывать семью возлюбленного, ведь он был в тот момент женат, как и она.Данное признание экс-супруги расстроило артиста. Он заявил, что разочаровался в бывшей жене и не понимает, ради чего та опозорила в первую очередь себя. Актёр не понимает, почему она, народная артистка, выставила свою персону в таком невыгодном свете на всю страну. Тем не менее, несмотря на то, что бывшие муж и жена сейчас работают в одном театре, Георгий Мартиросян не пожелал узнавать мотивы этого признания.