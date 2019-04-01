Рената Литвинова показала себя без макияжа

В начале этого года Рената Литвинова отметила свой 52-й день рождения. Она была замужем дважды. Первый брак актрисы был с продюсером фильмов Александром Антиповым, а второй - с бизнесменом Леонидом Добровским, которому она родила свою единственную дочь Ульяну. Знаменитость сыграла роли в множестве кинолент. Одной из последних является «Последняя сказка Риты».Также Рената Литвинова ведет микроблог в Instagram. На фото она всегда в образе. Однако сегодня, 31 марта, звезда выложила снимок, где она предстала совершенно без косметики. Запечатлела ее наследница Ульяна Добровская.Публикация собрала множество комментариев, в которых подписчики Литвиновой расхваливают ее естественную красоту и говорят, что она выглядит значительно младше своего возраста.