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Рената Литвинова показала себя без макияжа

На своей странице в Instagram заслуженная артистка Российской Федерации Рената Литвинова показала себя без макияжа. Сфотографировала ее дочь Ульяна.
Рената Литвинова показала себя без макияжа

В начале этого года Рената Литвинова отметила свой 52-й день рождения. Она была замужем дважды. Первый брак актрисы был с продюсером фильмов Александром Антиповым, а второй - с бизнесменом Леонидом Добровским, которому она родила свою единственную дочь Ульяну. Знаменитость сыграла роли в множестве кинолент. Одной из последних является «Последняя сказка Риты».

Также Рената Литвинова ведет микроблог в Instagram. На фото она всегда в образе. Однако сегодня, 31 марта, звезда выложила снимок, где она предстала совершенно без косметики. Запечатлела ее наследница Ульяна Добровская.

Публикация собрала множество комментариев, в которых подписчики Литвиновой расхваливают ее естественную красоту и говорят, что она выглядит значительно младше своего возраста.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 05:11

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