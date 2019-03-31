Эксперты анонсировали рейтинг провальных кроссоверов в России





Речь идёт о версии Action, которую реализовали в прошлом году в количестве 39 экземпляров. Второй модификацией является Tivoli. Данное авто купили 65 автолюбителей. На втором месте оказался Peugeot 2008. Продажи данной модели составили 107 транспортных средств. Главной причиной провала является высокая расценка на автомобили. На третьем месте размещается модель Brilliance v5. Её продажи составили 148 транспортных средств.В рейтинг провальных кроссоверов в РФ вошла также версия Citroen C3 Aicross. Эти авто раскупили в количестве 277 единиц. На пятом месте размещается модель Geely Emgrand X7. Компания смогла продать в России 343 таких автомобилей.