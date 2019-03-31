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Бывшая девушка Леши Безуса зарабатывает на том, что появляется в шоу «Бородина против Бузовой»

Экс-возлюбленная Алексея Безуса, а по совместительству и мать единственного ребенка 31-летнего участника реалити-шоу «Дом-2» - Елена Дегтярева зарабатывает на том, что участвует в телепроекте «Бородина против Бузовой».
Бывшая девушка Леши Безуса зарабатывает на том, что появляется в шоу «Бородина против Бузовой»

Выяснилось, что руководство телешоу платит молодой мамочке хорошие гонорары за то, что она приходит на съемочную площадку вместе с дочерью.

Не секрет, что в последнее время бывшая избранница Алексея Безуса довольно часто появляется на проекте «Бородина против Бузовой». Этот момент очень заинтересовал телезрителей «Дома-2», ведь каждый раз в съемках девушка участвует с маленькой наследницей.

Считанные часы назад в интернете появилась информация, в которой говорится, что на телешоу «Бородина против Бузовой» экс-пассия Безуса зарабатывает неплохие деньги, но только в том случае, если на шоу Елена приходит с дочерью.
Бывшая девушка Леши Безуса зарабатывает на том, что появляется в шоу «Бородина против Бузовой»

Нужно сказать, что подобное сообщение шокировало преданных поклонников реалити-шоу «Дом-2». На данный момент телезрители буквально в один голос заявляют, что Дегтярева ничуть не лучше Милены Безбородовой, с которой сейчас встречается Алексей.

По словам фанатов телестройки, бывшая девушка Безуса «продала» свою наследницу за деньги, поэтому им совершенно не жалко ее. К слову, после недавнего эфира «Бородина против Бузовой» большая часть зрителей заняла сторону Елены, сейчас же все изменилось, пишет Ondom2.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:59

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