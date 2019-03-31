Бывшая девушка Леши Безуса зарабатывает на том, что появляется в шоу «Бородина против Бузовой»
Экс-возлюбленная Алексея Безуса, а по совместительству и мать единственного ребенка 31-летнего участника реалити-шоу «Дом-2» - Елена Дегтярева зарабатывает на том, что участвует в телепроекте «Бородина против Бузовой».
Выяснилось, что руководство телешоу платит молодой мамочке хорошие гонорары за то, что она приходит на съемочную площадку вместе с дочерью.
Не секрет, что в последнее время бывшая избранница Алексея Безуса довольно часто появляется на проекте «Бородина против Бузовой». Этот момент очень заинтересовал телезрителей «Дома-2», ведь каждый раз в съемках девушка участвует с маленькой наследницей.
Считанные часы назад в интернете появилась информация, в которой говорится, что на телешоу «Бородина против Бузовой» экс-пассия Безуса зарабатывает неплохие деньги, но только в том случае, если на шоу Елена приходит с дочерью.
Нужно сказать, что подобное сообщение шокировало преданных поклонников реалити-шоу «Дом-2». На данный момент телезрители буквально в один голос заявляют, что Дегтярева ничуть не лучше Милены Безбородовой, с которой сейчас встречается Алексей.
По словам фанатов телестройки, бывшая девушка Безуса «продала» свою наследницу за деньги, поэтому им совершенно не жалко ее. К слову, после недавнего эфира «Бородина против Бузовой» большая часть зрителей заняла сторону Елены, сейчас же все изменилось, пишет Ondom2.
Выяснилось, что руководство телешоу платит молодой мамочке хорошие гонорары за то, что она приходит на съемочную площадку вместе с дочерью.
Не секрет, что в последнее время бывшая избранница Алексея Безуса довольно часто появляется на проекте «Бородина против Бузовой». Этот момент очень заинтересовал телезрителей «Дома-2», ведь каждый раз в съемках девушка участвует с маленькой наследницей.
Считанные часы назад в интернете появилась информация, в которой говорится, что на телешоу «Бородина против Бузовой» экс-пассия Безуса зарабатывает неплохие деньги, но только в том случае, если на шоу Елена приходит с дочерью.
Нужно сказать, что подобное сообщение шокировало преданных поклонников реалити-шоу «Дом-2». На данный момент телезрители буквально в один голос заявляют, что Дегтярева ничуть не лучше Милены Безбородовой, с которой сейчас встречается Алексей.
По словам фанатов телестройки, бывшая девушка Безуса «продала» свою наследницу за деньги, поэтому им совершенно не жалко ее. К слову, после недавнего эфира «Бородина против Бузовой» большая часть зрителей заняла сторону Елены, сейчас же все изменилось, пишет Ondom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:59