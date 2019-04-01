В Apple нашли способ блокировать Apple Watch при помощи биометрических данных
В компании Apple стараются обеспечить наивысший уровень безопасности для своих девайсов, но Apple Watch до сих пор не получили датчика отпечатка пальцев или сканера лица владельца. Тем не менее, появилась информация, что в Купертино нашли способ блокировать умные часы при помощи биометрических данных.
Патентное бюро США опубликовало данные о новом устройстве считывания биометрических данных, запатентованном Apple. Инженеры компании разработали новую инфракрасную камеру, позволяющую решить вопрос блокировки Apple Watch. Сейчас эта функция представлена в виде пароля, но вводить цифры не всегда удобно, кроме того, это не отвечает политике бренда, стремящегося держать технологическое лидерство на рынке, а потому решить вопрос с быстрой разблокировкой гаджета было необходимо, что теоретически сделали в "яблочной" компании. Устройство должно размешаться на тыльной стороне часов и считывать информацию с участка кожи владельца, учитывая в анализе структуру и рельеф кожного покрова, расположение кровеносных сосудов и возможные деформации. Вся эта уникальная информация позволит надёжно блокировать устройство.
Эксперты считают новую разработку весьма перспективным решением. По их мнению, защита в таком случае окажется на очень высоком уровне, а от пользователя не потребуется производить никаких дополнительных действий. Тем не менее, пока неизвестно, планируют ли новое решение применять в следующих новинках. В Apple нередко патентуют идеи, которые потом не используют при создании девайсов.
Патентное бюро США опубликовало данные о новом устройстве считывания биометрических данных, запатентованном Apple. Инженеры компании разработали новую инфракрасную камеру, позволяющую решить вопрос блокировки Apple Watch. Сейчас эта функция представлена в виде пароля, но вводить цифры не всегда удобно, кроме того, это не отвечает политике бренда, стремящегося держать технологическое лидерство на рынке, а потому решить вопрос с быстрой разблокировкой гаджета было необходимо, что теоретически сделали в "яблочной" компании. Устройство должно размешаться на тыльной стороне часов и считывать информацию с участка кожи владельца, учитывая в анализе структуру и рельеф кожного покрова, расположение кровеносных сосудов и возможные деформации. Вся эта уникальная информация позволит надёжно блокировать устройство.
Эксперты считают новую разработку весьма перспективным решением. По их мнению, защита в таком случае окажется на очень высоком уровне, а от пользователя не потребуется производить никаких дополнительных действий. Тем не менее, пока неизвестно, планируют ли новое решение применять в следующих новинках. В Apple нередко патентуют идеи, которые потом не используют при создании девайсов.
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 07:25