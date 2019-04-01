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Актриса «Кухни» Ольга Кузьмина исполнила заветную мечту своего сына и поднялась на Бурдж Халифа в Дубае

Актриса телесериала «Кухня» Ольга Кузьмина на своей странице в Instagram рассказала, что исполнила заветную мечту своего 6-летнего сына Гордея. Для этого они отправились на отдых в Дубай.
Актриса «Кухни» Ольга Кузьмина исполнила заветную мечту своего сына и поднялась на Бурдж Халифа в Дубае

Недавно в одной из социальных сетей 31-летняя Ольга Кузьмина начала публиковать фото с отдыха в Эмиратах. На днях она призналась, что полетела туда с сыном, потому что он мечтал подняться на самую высокую башню, которая называется Бурдж Халифа, а находится в Дубае.

Сегодня, 31 марта, Кузьмина выложила фотографию, на которой она с наследником находится на вершине Бурдж Халифа. В комментарии к снимку знаменитость сообщила, что желание Гордея воплощено в реальность, они побывали на 148 этаже и очень счастливы этому.

Публикация собрала множество комментариев, в которых фанаты хвалят Кузьмину за такой поступок и отмечают, какой взрослый уже у нее сын.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 03:11

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