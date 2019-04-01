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Эксперты рассказали, какие проблемы можно исправить в машине параллельно со сменой резины

Во многие регионы России пришла тёплая погода, в связи с чем автолюбители занялись сменой зимней резины на летнюю. Эксперты советуют во время этой процедуры исправить в машине параллельно имеющиеся проблемы, о которых они напомнили владельцам машин.
Эксперты рассказали, какие проблемы можно исправить в машине параллельно со сменой резины

В первую очередь эксперты советуют осмотреть выхлопную систему, так как машина будет стоять на домкратах и глушитель станет доступен. Нередко за время зимнего периода металл прогорает, но из-за низких температур это происходит медленно, а потому владелец транспортного средства не замечает, как меняется звук двигателя. Также при смене колёс можно удостовериться в исправности подвески и отдельных её узлов. Важно не забыть осмотреть тормоза и заменить колодки, поскольку от их исправности зависит жизнь и здоровье владельца.

При этом специалисты не советуют сразу же настраивать сход-развал. Лучшим решением станет замена резины и проверка работоспособности автомобиля. Если почувствуется дисбаланс и смещение машины в сторону, тогда нужно тратить средства, если же нет неполадок, тратиться зря не имеет смысла.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 04:11

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