Эксперты рассказали, какие проблемы можно исправить в машине параллельно со сменой резины





В первую очередь эксперты советуют осмотреть выхлопную систему, так как машина будет стоять на домкратах и глушитель станет доступен. Нередко за время зимнего периода металл прогорает, но из-за низких температур это происходит медленно, а потому владелец транспортного средства не замечает, как меняется звук двигателя. Также при смене колёс можно удостовериться в исправности подвески и отдельных её узлов. Важно не забыть осмотреть тормоза и заменить колодки, поскольку от их исправности зависит жизнь и здоровье владельца.При этом специалисты не советуют сразу же настраивать сход-развал. Лучшим решением станет замена резины и проверка работоспособности автомобиля. Если почувствуется дисбаланс и смещение машины в сторону, тогда нужно тратить средства, если же нет неполадок, тратиться зря не имеет смысла.