Отец Юлии Началовой не считает виноватым Дмитрия Ланского в смерти своей дочери

Ранее первого супруга покойной певицы Дмитрия Ланского обвиняли в том, что во время брака с артисткой он заставлял ее принимать вредные таблетки для сбрасывания лишнего веса. Накануне Катя Гордон в Сети написала, что Виктор Началов просил передать, что не считает Дмитрия Ланского виноватым в смерти дочки, а также велит оберегать своих детей.Подписчики, отреагировав на публикацию адвоката, выразили уважение отцу Юлии Началовой. Они отметили, что родители должны не разбираться в судах, а скорбеть о потере.