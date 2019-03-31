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Отец Юлии Началовой не считает виноватым Дмитрия Ланского в смерти своей дочери

Адвокат Катя Гордон в своем микроблоге Instagram обнародовала пост, где сообщила подписчикам, что общалась с Виктором Началовым, являющимся отцом Юлии. Родитель артистки заявил в зале суда, что не считает виноватым Дмитрия Ланского в смерти своей дочери.
Отец Юлии Началовой не считает виноватым Дмитрия Ланского в смерти своей дочери

Ранее первого супруга покойной певицы Дмитрия Ланского обвиняли в том, что во время брака с артисткой он заставлял ее принимать вредные таблетки для сбрасывания лишнего веса. Накануне Катя Гордон в Сети написала, что Виктор Началов просил передать, что не считает Дмитрия Ланского виноватым в смерти дочки, а также велит оберегать своих детей.

Подписчики, отреагировав на публикацию адвоката, выразили уважение отцу Юлии Началовой. Они отметили, что родители должны не разбираться в судах, а скорбеть о потере.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:46

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