Отец Юлии Началовой не считает виноватым Дмитрия Ланского в смерти своей дочери
Адвокат Катя Гордон в своем микроблоге Instagram обнародовала пост, где сообщила подписчикам, что общалась с Виктором Началовым, являющимся отцом Юлии. Родитель артистки заявил в зале суда, что не считает виноватым Дмитрия Ланского в смерти своей дочери.
Ранее первого супруга покойной певицы Дмитрия Ланского обвиняли в том, что во время брака с артисткой он заставлял ее принимать вредные таблетки для сбрасывания лишнего веса. Накануне Катя Гордон в Сети написала, что Виктор Началов просил передать, что не считает Дмитрия Ланского виноватым в смерти дочки, а также велит оберегать своих детей.
Подписчики, отреагировав на публикацию адвоката, выразили уважение отцу Юлии Началовой. Они отметили, что родители должны не разбираться в судах, а скорбеть о потере.
Ранее первого супруга покойной певицы Дмитрия Ланского обвиняли в том, что во время брака с артисткой он заставлял ее принимать вредные таблетки для сбрасывания лишнего веса. Накануне Катя Гордон в Сети написала, что Виктор Началов просил передать, что не считает Дмитрия Ланского виноватым в смерти дочки, а также велит оберегать своих детей.
Подписчики, отреагировав на публикацию адвоката, выразили уважение отцу Юлии Началовой. Они отметили, что родители должны не разбираться в судах, а скорбеть о потере.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:46