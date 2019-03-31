«Периодически проходит обследование»: Татьяна Веденеева высказалась о здоровье Юрия Николаева





Поклонники обеспокоились о состоянии Николаева после появления в прессе новости, что он потерял сознание и, падая, ударился головой, получив сотрясение мозга. Супруга 70-летнего телеведущего Элеонора подтвердила, что у ее звездного мужа появились незначительные проблемы со здоровьем, но основательные причины для беспокойства отсутствуют. Знаменитость прекрасно себя чувствует и не жалуется ни на что.Татьяна Веденеева, комментируя в эфире «Ты не поверишь!» информацию о госпитализации коллеги, отметила, ему действительно периодически требуется обследование не только из-за пережитого рака. Николаев, как и многие люди, имеет пагубную привычку – он не может отказаться от чашки кофе и сигареты.Телеведущий себя позиционирует как человека, ведущего активный образ жизни. Знаменитость увлекается катанием на лыжах, теннисом, ежедневно делает зарядку, ходит в бассейн. Николаев хотел бы прибавить в весе, и даже позволяет себе есть по вечерам, но остается таким же стройным.