Ученые объяснили, почему дети пинаются в утробе матери





Группа ученых провела ряд исследований, в частности измеряла мозговые волны младенцев, когда те двигались во время сна. Анализ выявил, что существует некая закономерность активности головного мозга, присущая новорожденным. К примеру, когда ребенок двигает правыми конечностями, нейроны начинают стрелять в правое полушарие. Помимо этого, у детей, рожденных преждевременно, размер этих волн больше, что свидетельствует о том, что пинки плода в третьем триместре беременности помогают с сенсорным вводом.В эксперименте приняли участие около 20 младенцев, которым было два дня от рождения. Для измерения их мозговых волн была использована электроэнцефалография. Целью исследователей было изучить информацию, которая в будущем поможет облегчить некоторые процедуры ухода за новорожденными. Особенно это важно для детей, рожденных раньше срока.Благодаря полученным данным родители узнают новые рекомендации по отношению сна и сенсорных воздействий на ребенка.