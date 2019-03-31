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Жених-миллионер Лизы Полыгаловой объявил о разрыве с экс-участницей «Дома-2»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елизавета Полыгалова рассталась со своим женихом-миллионером.
Жених-миллионер Лизы Полыгаловой объявил о разрыве с экс-участницей «Дома-2»

Как заявил Масис Овсепян, «рано или поздно» каждая история подходит к своему логическому завершению.

Нужно сказать, что многочисленных интернет-пользователей уже давно начал настораживать тот факт, что в профиле Елизаветы перестали появляться совместные фотографии, видеоролики и Stories с возлюбленным, за которого длинноволосая красавица даже планировала выйти замуж.

Впрочем, считанные часы назад стало понятно, с чем это связано. Дело в том, что избранник Полыгаловой опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, в котором объявил о разрыве с экс-звездой телестройки «Дом-2».
Жених-миллионер Лизы Полыгаловой объявил о разрыве с экс-участницей «Дома-2»

Стоит отметить, что к подобному повороту событий многие фанаты Елизаветы не были готовы, ведь были уверены, что влюбленные перестали публиковать совместные снимки и ролики только потому, что заняты подготовкой к свадьбе.

Сейчас читатели буквально набросились на бывшего возлюбленного Полыгаловой, пытаясь узнать у молодого человека, что же стало причиной их расставания.
«Масис что случилось у вас с Елизаветой? Любовь прошла или вы просто поссорились?», «Верни ее! Ты же знаешь, что она любит тебя! Вы такая красивая пара, потом будешь жалеть!», - продолжают писать в Сети.

К слову, большая часть фанатов парочки верят в то, что Елизавета и Масис смогут примириться и их свадьба все-таки состоится, пишет Dom2Life.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:31

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