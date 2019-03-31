Эксперт назвал модели для замены самолётов предыдущего поколения в течение 5 лет





По мнению эксперта, самолеты, которые используются российскими авиакомпаниями, сильно устарели. Причиной является то, что Boeing, а также Airbus проектировали много лет назад. При этом инновационные решения конструкторов позволили данным видам воздушного транспорта оставаться долго в строю. В настоящее время ощущается острая надобность в замене самолетов. В данном случае новое поколение моделей отечественного производства сможет на себя взять данную роль.По словам Владимира Попова, новые самолёты разрабатывались с нуля на протяжении пяти лет. В свою очередь Ил-112В оснащается новыми турбовинтовыми силовыми агрегатами. Модель недавно прошла первые воздушные испытания. Широкофюзеляжные версии Ил-96-300, а также Ил-96-400 смогут также стать потенциальными конкурентами для современных продвинутых зарубежных марок.