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Эксперт назвал модели для замены самолётов предыдущего поколения в течение 5 лет

Генерал-майор Владимир Попов, являющийся военным лётчиком, нашел замену таким самолётам как Airbus, а также Boeing. Специалист назвал модели, которые на протяжении пяти лет смогут заменить предыдущее поколение воздушного транспорта.
Эксперт назвал модели для замены самолётов предыдущего поколения в течение 5 лет

По мнению эксперта, самолеты, которые используются российскими авиакомпаниями, сильно устарели. Причиной является то, что Boeing, а также Airbus проектировали много лет назад. При этом инновационные решения конструкторов позволили данным видам воздушного транспорта оставаться долго в строю. В настоящее время ощущается острая надобность в замене самолетов. В данном случае новое поколение моделей отечественного производства сможет на себя взять данную роль.

По словам Владимира Попова, новые самолёты разрабатывались с нуля на протяжении пяти лет. В свою очередь Ил-112В оснащается новыми турбовинтовыми силовыми агрегатами. Модель недавно прошла первые воздушные испытания. Широкофюзеляжные версии Ил-96-300, а также Ил-96-400 смогут также стать потенциальными конкурентами для современных продвинутых зарубежных марок.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:11

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