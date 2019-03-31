Эксперт назвал модели для замены самолётов предыдущего поколения в течение 5 лет
Генерал-майор Владимир Попов, являющийся военным лётчиком, нашел замену таким самолётам как Airbus, а также Boeing. Специалист назвал модели, которые на протяжении пяти лет смогут заменить предыдущее поколение воздушного транспорта.
По мнению эксперта, самолеты, которые используются российскими авиакомпаниями, сильно устарели. Причиной является то, что Boeing, а также Airbus проектировали много лет назад. При этом инновационные решения конструкторов позволили данным видам воздушного транспорта оставаться долго в строю. В настоящее время ощущается острая надобность в замене самолетов. В данном случае новое поколение моделей отечественного производства сможет на себя взять данную роль.
По словам Владимира Попова, новые самолёты разрабатывались с нуля на протяжении пяти лет. В свою очередь Ил-112В оснащается новыми турбовинтовыми силовыми агрегатами. Модель недавно прошла первые воздушные испытания. Широкофюзеляжные версии Ил-96-300, а также Ил-96-400 смогут также стать потенциальными конкурентами для современных продвинутых зарубежных марок.
По мнению эксперта, самолеты, которые используются российскими авиакомпаниями, сильно устарели. Причиной является то, что Boeing, а также Airbus проектировали много лет назад. При этом инновационные решения конструкторов позволили данным видам воздушного транспорта оставаться долго в строю. В настоящее время ощущается острая надобность в замене самолетов. В данном случае новое поколение моделей отечественного производства сможет на себя взять данную роль.
По словам Владимира Попова, новые самолёты разрабатывались с нуля на протяжении пяти лет. В свою очередь Ил-112В оснащается новыми турбовинтовыми силовыми агрегатами. Модель недавно прошла первые воздушные испытания. Широкофюзеляжные версии Ил-96-300, а также Ил-96-400 смогут также стать потенциальными конкурентами для современных продвинутых зарубежных марок.
Технологии / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:11