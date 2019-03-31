Названы два главных фактора развития рака у женщин





Учеными было проведено шесть экспериментов, в которых приняли участие около 200 тыс. добровольцев слабого пола. Выяснилось, что употребление алкогольных напитков и избыточная масса тела чаще всего становятся факторами возникновения рака груди. Эксперты утверждают, что если все женщины будут вести здоровый образ жизни, то в ближайшие несколько лет получится избежать около 30 тысяч случаев развития онкологии. В следующие 10 лет ожидается 17 500 случаев заболевания раком молочной железы, который спровоцирует лишь избыточный вес. На долю алкоголя приходится 11 600 случаев. По словам специалистов, вероятность появления онкологии значительно растет, если употреблять спиртное ежедневно.Также стало известно, что лечение гормональной терапией после 5 лет с момента наступления менопаузы становится причиной 7% случаев рака груди. Авторы эксперимента дали рекомендацию использовать такие препараты лишь для того, чтоб облегчить симптомы, а не лечить хронические болезни.