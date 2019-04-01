HP в апреле выпустит ноутбуки-трансформеры с AMOLED-дисплеем





Данные аппараты можно использовать как планшеты благодаря полностью вращающейся крышке с экраном. В лэптопах имеется технология поддержки сенсорного управления. Оба портативных компьютера марки HP оборудованы 15,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 4К-формата.Ноутбуки-трансформеры базируются на процессоре Intel Whiskey Lake, а программной основой служит ОС Windows 10. Не исключено, что в некоторых модификациях устройства появится дискретный графический ускоритель NVIDIA. Информацию о ценниках новинок компания HP озвучит ближе к их выходу на рынок, запланированному на апрель.