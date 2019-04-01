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HP в апреле выпустит ноутбуки-трансформеры с AMOLED-дисплеем

В апреле на рынке появятся новые портативные компьютеры с AMOLED-экраном марки HP. Качественными активными матрицами на основе органических светодиодов сначала оснастят ноутбуки-трансформеры Spectre x360 15, а также и Envy x360 15.
HP в апреле выпустит ноутбуки-трансформеры с AMOLED-дисплеем

Данные аппараты можно использовать как планшеты благодаря полностью вращающейся крышке с экраном. В лэптопах имеется технология поддержки сенсорного управления. Оба портативных компьютера марки HP оборудованы 15,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 4К-формата.

Ноутбуки-трансформеры базируются на процессоре Intel Whiskey Lake, а программной основой служит ОС Windows 10. Не исключено, что в некоторых модификациях устройства появится дискретный графический ускоритель NVIDIA. Информацию о ценниках новинок компания HP озвучит ближе к их выходу на рынок, запланированному на апрель.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:11

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