Яна Рудковская похвасталась, что ее сын получает одежду от люкс-брендов бесплатно

Недавно дочь именитого дизайнера Валентина Юдашкина сделала показ новой коллекции детских нарядов. Для привлечения внимания были приглашены дети знаменитостей, в частности Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Галкина, Филиппа Бедросовича Киркорова, Яны Рудковской и других. После проведения презентации зрители раскритиковали звездные семьи, заявив что их наследники участвуют в подобных мероприятиях по связям.Яна Рудковская прокомментировала слова недоброжелателей, так как привыкла к необоснованной критике. Она отметила, что ее сын Александр пришел к успеху благодаря упорной работе. В свои 6 лет мальчик совершенно не покупает себе вещи, ведь элитные бренды периодически высылают ему дорогую одежду. Со слов телеведущей, Саша знает толк в моде.