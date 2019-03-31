Эксперты представили рейтинг лучших армейских пистолетов XX века
Эксперты представили рейтинг армейских пистолетов двадцатого столетия. На первом месте расположился самозарядный экземпляр Mauser C96, считающийся самым харизматичным видом всех времен.
Данный пистолет создали в начале 20 века. Mauser обладает двухрядным магазином, вставляющимся «по-винтовочному» сверху, деревянной коробкой, применяемой в качестве приклада. Для заряда используется мощный патрон на 7,63 мм. У оружия хорошая скорострельность, надежность, дальнобойность.
На втором месте - автоматический пистолет конструкции Стечкина. Он разрабатывался для специальных подразделений. Пистолет имеет рекордную скорострельность - 750 выстрелов в минуту. Эта модель считается очень точной. Оружие очень длинное, тяжёлое, массивное. Оно весит 1,7 кг.
Третье место досталось самому распространённому револьверу прошлого века - Smith & Wesson Military & Police. У американских военных данная модель появилась ещё в 1899 году. Всего было выпущено более 6 000 000 экземпляров различных версий.
На четвёртом месте оказался карманный калибр вермахта – пистолет конструкции Георга Люгера. Оружие 7,65-мм калибра сконструировали в 1898 году. Затем появилась модель на 9 мм.
Пятое место досталось советскому ТТ. Разработанная в тридцатые годы модель заменила Маузер, а также Наган. Пистолет компактен, он мощный и скорострельный.
Данный пистолет создали в начале 20 века. Mauser обладает двухрядным магазином, вставляющимся «по-винтовочному» сверху, деревянной коробкой, применяемой в качестве приклада. Для заряда используется мощный патрон на 7,63 мм. У оружия хорошая скорострельность, надежность, дальнобойность.
На втором месте - автоматический пистолет конструкции Стечкина. Он разрабатывался для специальных подразделений. Пистолет имеет рекордную скорострельность - 750 выстрелов в минуту. Эта модель считается очень точной. Оружие очень длинное, тяжёлое, массивное. Оно весит 1,7 кг.
Третье место досталось самому распространённому револьверу прошлого века - Smith & Wesson Military & Police. У американских военных данная модель появилась ещё в 1899 году. Всего было выпущено более 6 000 000 экземпляров различных версий.
На четвёртом месте оказался карманный калибр вермахта – пистолет конструкции Георга Люгера. Оружие 7,65-мм калибра сконструировали в 1898 году. Затем появилась модель на 9 мм.
Пятое место досталось советскому ТТ. Разработанная в тридцатые годы модель заменила Маузер, а также Наган. Пистолет компактен, он мощный и скорострельный.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:20