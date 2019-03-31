Эксперты представили рейтинг лучших армейских пистолетов XX века





Данный пистолет создали в начале 20 века. Mauser обладает двухрядным магазином, вставляющимся «по-винтовочному» сверху, деревянной коробкой, применяемой в качестве приклада. Для заряда используется мощный патрон на 7,63 мм. У оружия хорошая скорострельность, надежность, дальнобойность.На втором месте - автоматический пистолет конструкции Стечкина. Он разрабатывался для специальных подразделений. Пистолет имеет рекордную скорострельность - 750 выстрелов в минуту. Эта модель считается очень точной. Оружие очень длинное, тяжёлое, массивное. Оно весит 1,7 кг.Третье место досталось самому распространённому револьверу прошлого века - Smith & Wesson Military & Police. У американских военных данная модель появилась ещё в 1899 году. Всего было выпущено более 6 000 000 экземпляров различных версий.На четвёртом месте оказался карманный калибр вермахта – пистолет конструкции Георга Люгера. Оружие 7,65-мм калибра сконструировали в 1898 году. Затем появилась модель на 9 мм.Пятое место досталось советскому ТТ. Разработанная в тридцатые годы модель заменила Маузер, а также Наган. Пистолет компактен, он мощный и скорострельный.