Анастасия Волочкова победила хейтеров благодаря таинственному бойфренду

Это не повлияло на популярность микроблога танцовщицы и не уменьшило количество просмотров ее фотографий и одобрений под ними. Закрыв комментарии по совету бойфренда, Волочкова отдыхает от недоброжелателей, так как изрядно устала от льющейся на нее грязи. Знаменитость никогда не интересовалась мнением о себе «ущербных» людей и «злых теток с нулевыми аккаунтами». Балерина считает, что критикующие ее хейтеры сами по себе ничего не значат и «бесятся», когда видят ее успехи.На свое имя, отметила Волочкова, она работала годами и не позволит устраивать оскорбительные перепалки на своей платформе. Теперь танцовщица, заходя с бойфрендом на личную страницу, радуется, что избавилась от негатива. Звезда к посту со своими размышлениями добавила фото, где запечатлена в белоснежном брючном костюме с задумчивым видом.