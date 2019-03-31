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Анастасия Волочкова победила хейтеров благодаря таинственному бойфренду

Анастасия Волочкова сумела отгородиться от хейтеров, прислушавшись к совету своего таинственного бойфренда. Возлюбленный, рассказала балерина в очередном посте в Instagram-аккаунте, предложил ей закрыть комментарии к своим публикациям.
Анастасия Волочкова победила хейтеров благодаря таинственному бойфренду

Это не повлияло на популярность микроблога танцовщицы и не уменьшило количество просмотров ее фотографий и одобрений под ними. Закрыв комментарии по совету бойфренда, Волочкова отдыхает от недоброжелателей, так как изрядно устала от льющейся на нее грязи. Знаменитость никогда не интересовалась мнением о себе «ущербных» людей и «злых теток с нулевыми аккаунтами». Балерина считает, что критикующие ее хейтеры сами по себе ничего не значат и «бесятся», когда видят ее успехи.

На свое имя, отметила Волочкова, она работала годами и не позволит устраивать оскорбительные перепалки на своей платформе. Теперь танцовщица, заходя с бойфрендом на личную страницу, радуется, что избавилась от негатива. Звезда к посту со своими размышлениями добавила фото, где запечатлена в белоснежном брючном костюме с задумчивым видом.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 23:11

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