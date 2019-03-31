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Эксперты назвали основные функции автомобильных амортизаторов

В настоящее время невозможно представить транспортное средство без амортизаторов. Эксперты привели их основные функции, рассказав о важности этих узлов.
Эксперты назвали основные функции автомобильных амортизаторов

Эксперты рассказали, без автомобильных амортизаторов машина станет непредсказуемой. Управление средством передвижения, имеющим не исправные амортизаторы, является трудной задачей, также потенциально опасной. Данный элемент не просто создаёт комфорт при езде, он контролирует, чтобы все четыре колеса в любой момент движения имели пятно контакта с поверхностью, а это обеспечивает устойчивость шасси и уберегает не только от разворотов и заносов, но в отдельных случаях и от опрокидывания. Если бы колёса не возвращались в исходное положение при наезде на кочку так быстро, нос машины цеплял бы дорогу, наклоняясь под собственным весом и силой инерции. Помимо этого специалисты поведали о типах амортизаторов.

В гражданских автомобилях представлены два типа этого элемента - гидравлические и газогидравлические. Первые работают по принципу перетекания масла из одного сосуда в другой, а вторые - при взаимодействии газа и жидкости. При этом автолюбителям следует помнить, замена вышедшего из строя узла должна производиться в соответствии с документацией к машине.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:07

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