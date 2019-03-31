Уфологи обнаружили неизвестные инопланетные объекты в кратере Аристарко на Луне
Скотт Уоринг после тщательного изучения фотографии зонда LRO высокого разрешения, опубликованной на веб-сайте NASA, нашел много неизвестных и таинственных объектов в кратере Аристарко, которые раскрывают древнее поселение или место добычи с неизвестными структурами и даже пирамиду. Данное место на спутнике Земли давно вызывает интерес у астрономов.
Недавно Скотт Уоринг, исследовав кратер, обнаружил древнюю базу пришельцев на западной стене Аристарко. Изображения, увеличенные с помощью HD-фотографии зонда LRO, показывают сводчатое здание с боковыми входами и трапециевидной стеной, которая также проецирует свою тень на лунную поверхность.
Астронавты Базз Олдрин и Нил Армстронг получили странный опыт в этой лунной области. Согласно сообщению СМИ от 20 июля 1969 года, астронавты заметили огни внутри кратера Аристарко, где лунный зонд приземлился на следующий день. Армстронг описал таинственный яркий свет внутри кратера, расположенного к северу от траектории полета. Космонавт сообщил, что он, казалось, светился от флюоресценции и был очень ярким. Армстронг подтвердил, что свет исходил от мощного источника, расположенного именно внутри кратера.
Недавно Скотт Уоринг, исследовав кратер, обнаружил древнюю базу пришельцев на западной стене Аристарко. Изображения, увеличенные с помощью HD-фотографии зонда LRO, показывают сводчатое здание с боковыми входами и трапециевидной стеной, которая также проецирует свою тень на лунную поверхность.
Астронавты Базз Олдрин и Нил Армстронг получили странный опыт в этой лунной области. Согласно сообщению СМИ от 20 июля 1969 года, астронавты заметили огни внутри кратера Аристарко, где лунный зонд приземлился на следующий день. Армстронг описал таинственный яркий свет внутри кратера, расположенного к северу от траектории полета. Космонавт сообщил, что он, казалось, светился от флюоресценции и был очень ярким. Армстронг подтвердил, что свет исходил от мощного источника, расположенного именно внутри кратера.
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:27