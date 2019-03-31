АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уфологи обнаружили неизвестные инопланетные объекты в кратере Аристарко на Луне
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Уфологи обнаружили неизвестные инопланетные объекты в кратере Аристарко на Луне

Скотт Уоринг после тщательного изучения фотографии зонда LRO высокого разрешения, опубликованной на веб-сайте NASA, нашел много неизвестных и таинственных объектов в кратере Аристарко, которые раскрывают древнее поселение или место добычи с неизвестными структурами и даже пирамиду. Данное место на спутнике Земли давно вызывает интерес у астрономов.
Уфологи обнаружили неизвестные инопланетные объекты в кратере Аристарко на Луне

Недавно Скотт Уоринг, исследовав кратер, обнаружил древнюю базу пришельцев на западной стене Аристарко. Изображения, увеличенные с помощью HD-фотографии зонда LRO, показывают сводчатое здание с боковыми входами и трапециевидной стеной, которая также проецирует свою тень на лунную поверхность.
Уфологи обнаружили неизвестные инопланетные объекты в кратере Аристарко на Луне
Уфологи обнаружили неизвестные инопланетные объекты в кратере Аристарко на Луне

Уфологи обнаружили неизвестные инопланетные объекты в кратере Аристарко на Луне

Астронавты Базз Олдрин и Нил Армстронг получили странный опыт в этой лунной области. Согласно сообщению СМИ от 20 июля 1969 года, астронавты заметили огни внутри кратера Аристарко, где лунный зонд приземлился на следующий день. Армстронг описал таинственный яркий свет внутри кратера, расположенного к северу от траектории полета. Космонавт сообщил, что он, казалось, светился от флюоресценции и был очень ярким. Армстронг подтвердил, что свет исходил от мощного источника, расположенного именно внутри кратера.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Топ-менеджер Xiaomi опубликовал снимок
Жених-миллионер Лизы Полыгаловой
Специалисты составили рейтинг авто с
Сати Казанова обиделась на Сашу
«Мы были нищие, но гордые»: Ольга
Учёные назвали вызывающие онкологию
Назван ТОП-5 самых доступных спортивных
Елена Проклова призналась, что крутила
Уфологи обнаружили неизвестные
OnePlus представит 1 апреля новую
Ксения Собчак и Ольга Бузова стали
Исследователь: Планетарное выравнивание
В Ленинградской области на улице
Максим Галкин попросил фанатов научить
Ксения Бородина заявила, что нет
В новом Chevrolet Corvette может
Уфологи: Зонд SOHO сфотографировал
Женатый Максим Дунаевский появился на
Наушники Xiaomi Sports Bluetooth выйдут
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова грубо
Денис Клявер поблагодарил Лайму Вайкуле
Алика Смехова с отцом Вениамином
В эфире «Дома-2» показали «грязный»
Назван ТОП-10 самых дорогих новых
Как разыграть коллег: Назван ТОП-10
В Антарктиде ученые заметили
Певица Натали празднует свое 45-летие
Эксперты назвали особенности смартфона
Ученые открыли удивительные факты про
Ольга Бузова поцеловалась с Лешей Свика
Просмотреть все новости