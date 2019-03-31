Уфологи обнаружили неизвестные инопланетные объекты в кратере Аристарко на Луне





Недавно Скотт Уоринг, исследовав кратер, обнаружил древнюю базу пришельцев на западной стене Аристарко. Изображения, увеличенные с помощью HD-фотографии зонда LRO, показывают сводчатое здание с боковыми входами и трапециевидной стеной, которая также проецирует свою тень на лунную поверхность.Астронавты Базз Олдрин и Нил Армстронг получили странный опыт в этой лунной области. Согласно сообщению СМИ от 20 июля 1969 года, астронавты заметили огни внутри кратера Аристарко, где лунный зонд приземлился на следующий день. Армстронг описал таинственный яркий свет внутри кратера, расположенного к северу от траектории полета. Космонавт сообщил, что он, казалось, светился от флюоресценции и был очень ярким. Армстронг подтвердил, что свет исходил от мощного источника, расположенного именно внутри кратера.