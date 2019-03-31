Исследователь: Планетарное выравнивание вызовет «Мега-землетрясение» в последний день марта





Фрэнк Хугербит полагает, что небесные тела, первым из которых является Луна, постоянно влияют друг на друга и могут значительно нарушить вращение оси планеты. Примером этого является самое катастрофическое землетрясение в новейшей истории. 11 марта 2011 года толчки силой 7,8 балла полностью разрушили атомную электростанцию ​​Фукусима-Даиичи. Землетрясение возникло с точным выравниванием планет Земля, Меркурий и Уран. И это странное небесное явление указывало прямо на ту же территорию Японии.Ученый предупредил, что землетрясение, которое потрясет планету, будет иметь силу более 8 баллов по шкале Рихтера. Меркурий, Земля, Венера, Нептун и Солнце начали выстраиваться в Солнечной системе с понедельника, 25 марта, и последующее гравитационное воздействие на нашу планету может вызвать сильное землетрясение. Это связано с тем, что планетарный буксир оказывает на Землю эффект «перетягивания каната», вызывая рост напряженности внутри тектоники плит.Ранее Хугербит предсказал, что сильные толчки потрясут нашу планету в первую неделю декабря прошлого года, а через несколько часов на Аляске произошло землетрясение силой 7 баллов. Он также предсказал, что катастрофическое землетрясение потрясет нашу планету из-за редкого выравнивания планет, которое началось в День святого Валентина. Тогда природное явление силой в 7,8 баллов сотрясало территорию Эквадора.