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Исследователь: Планетарное выравнивание вызовет «Мега-землетрясение» в последний день марта

Известный сейсмический исследователь Фрэнк Хугербит предсказал, что разрушительное землетрясение потрясет планету в последний день марта 2019 года. По словам ученого, критическое планетарное выравнивание Меркурия, Земли, Венеры, Нептуна и Солнца станет причиной этой новой катастрофы на нашей планете.
Исследователь: Планетарное выравнивание вызовет «Мега-землетрясение» в последний день марта

Фрэнк Хугербит полагает, что небесные тела, первым из которых является Луна, постоянно влияют друг на друга и могут значительно нарушить вращение оси планеты. Примером этого является самое катастрофическое землетрясение в новейшей истории. 11 марта 2011 года толчки силой 7,8 балла полностью разрушили атомную электростанцию ​​Фукусима-Даиичи. Землетрясение возникло с точным выравниванием планет Земля, Меркурий и Уран. И это странное небесное явление указывало прямо на ту же территорию Японии.

Ученый предупредил, что землетрясение, которое потрясет планету, будет иметь силу более 8 баллов по шкале Рихтера. Меркурий, Земля, Венера, Нептун и Солнце начали выстраиваться в Солнечной системе с понедельника, 25 марта, и последующее гравитационное воздействие на нашу планету может вызвать сильное землетрясение. Это связано с тем, что планетарный буксир оказывает на Землю эффект «перетягивания каната», вызывая рост напряженности внутри тектоники плит.

Ранее Хугербит предсказал, что сильные толчки потрясут нашу планету в первую неделю декабря прошлого года, а через несколько часов на Аляске произошло землетрясение силой 7 баллов. Он также предсказал, что катастрофическое землетрясение потрясет нашу планету из-за редкого выравнивания планет, которое началось в День святого Валентина. Тогда природное явление силой в 7,8 баллов сотрясало территорию Эквадора.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:12

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