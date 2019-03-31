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Сати Казанова обиделась на Сашу Савельеву, что та не рассказала ей о беременности

Российская актриса Сати Казанова недавно узнала о том, что Саша Савельева стала мамой. Она обиделась на коллегу, что та утаила свое интересное положение, ведь они дружат уже на протяжении многих лет.
Сати Казанова обиделась на Сашу Савельеву, что та не рассказала ей о беременности

В одном из своих интервью 36-летняя Сати Казанова рассказала журналистам, что не знала о том, что ее подруга - 35-летняя Саша Савельева была в положении. Об этом ей стало известно лишь после рождения ребенка. Также певица сообщила, что обижена на коллегу, ведь они дружили на протяжении долгого времени.

Наследник Саши Савельевой и ее супруга Кирилла Сафонова появился на свет 27 марта в одной из клиник столицы. Из-за недостаточной массы тела его перевели в реанимацию, пишет «Комсомольская правда».

Беременность звездная пара скрывала до последнего. Однако в последнее время появились предположения, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов ожидали ребенка, ведь с каждым месяцем скрыть растущий живот было все сложнее.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:13

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