Сати Казанова обиделась на Сашу Савельеву, что та не рассказала ей о беременности
Российская актриса Сати Казанова недавно узнала о том, что Саша Савельева стала мамой. Она обиделась на коллегу, что та утаила свое интересное положение, ведь они дружат уже на протяжении многих лет.
В одном из своих интервью 36-летняя Сати Казанова рассказала журналистам, что не знала о том, что ее подруга - 35-летняя Саша Савельева была в положении. Об этом ей стало известно лишь после рождения ребенка. Также певица сообщила, что обижена на коллегу, ведь они дружили на протяжении долгого времени.
Наследник Саши Савельевой и ее супруга Кирилла Сафонова появился на свет 27 марта в одной из клиник столицы. Из-за недостаточной массы тела его перевели в реанимацию, пишет «Комсомольская правда».
Беременность звездная пара скрывала до последнего. Однако в последнее время появились предположения, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов ожидали ребенка, ведь с каждым месяцем скрыть растущий живот было все сложнее.
В одном из своих интервью 36-летняя Сати Казанова рассказала журналистам, что не знала о том, что ее подруга - 35-летняя Саша Савельева была в положении. Об этом ей стало известно лишь после рождения ребенка. Также певица сообщила, что обижена на коллегу, ведь они дружили на протяжении долгого времени.
Наследник Саши Савельевой и ее супруга Кирилла Сафонова появился на свет 27 марта в одной из клиник столицы. Из-за недостаточной массы тела его перевели в реанимацию, пишет «Комсомольская правда».
Беременность звездная пара скрывала до последнего. Однако в последнее время появились предположения, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов ожидали ребенка, ведь с каждым месяцем скрыть растущий живот было все сложнее.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:13