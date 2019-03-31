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Специалисты составили рейтинг авто с лучшей шумоизоляцией

Специалисты составили рейтинг авто, обладающих лучшей шумоизоляцией. Среди малолитражных версий в лидеры вышли транспортные средства семейства Ford Fiesta.
Специалисты составили рейтинг авто с лучшей шумоизоляцией

Уровень шума в Ford Fiesta составляет не более 65,7 дБА. Это является лучшим результатом в классе. Лучшая шумоизоляция в сегменте седанов наблюдается у седанов Volkswagen Passat. В данном авто уровень шума достигает не больше 61,9 дБА.

Лучший результат в классе SUV показала восьмиместная полноразмерная версия кроссовера Honda Pilot. Результат в данном случае составил 58,4 дБА.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:26

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