Специалисты составили рейтинг авто с лучшей шумоизоляцией





Уровень шума в Ford Fiesta составляет не более 65,7 дБА. Это является лучшим результатом в классе. Лучшая шумоизоляция в сегменте седанов наблюдается у седанов Volkswagen Passat. В данном авто уровень шума достигает не больше 61,9 дБА.Лучший результат в классе SUV показала восьмиместная полноразмерная версия кроссовера Honda Pilot. Результат в данном случае составил 58,4 дБА.