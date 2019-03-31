Многодетная Мария Кожевникова поддержала недавно родившую Александру Савельеву





Друзья призывают 35-летнюю солистку «Фабрики» успокоится и перестать переживать, так как эмоциональное состояние матери может передаться ее ребенку. Кожевникова уверена, Сафонову и Савельевой не стоит паниковать, главное, что младенец жив и находится под наблюдением специалистов. Актриса уверена, у сына звездной пары все будет хорошо. Знаменитость и сама столкнулась с неприятностями во время родов. Второй сын Кожевниковой появился на свет с весом в 4600 г, а у младшего было двойное обвитие, поэтому не обошлось без осложнений.Близкие понимают беспокойство Савельевой, так долго мечтавшей о ребенке. Сафонов много времени проводит с новорожденным наследником и супругой. Друзья звездного семейства уверены, вскоре молодая мать с младенцем отправятся домой.