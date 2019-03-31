Ученые не рекомендуют полностью доверять советам друзей из-за повышенных рисков
Доверие к советам приятелей, отмечают специалисты, может стать причиной увеличения рисков. Часто люди, как показывают исследования, склоняют друзей к поступкам, совершать которые они сами воздерживаются.
Такая тенденция может наблюдаться, если советчик видит для себя выгоду от неудачи товарища. Нередко друг рекомендует совершить действие, не понимая отличий в собственных способностях и возможностях приятеля. Люди, дающие рекомендации другим, зачастую предоставляют неполную информацию, игнорируют ряд имеющих значение для исхода мероприятия факторов. Иногда все это заканчивается негативными последствиями.
Специалисты предлагают людям не верить безоговорочно близкому окружению и не игнорировать полностью его советы, а проанализировать их, исключить все риски. Толкование для себя дружеских рекомендаций позволит сделать адекватный вывод и избежать ошибок.
Такая тенденция может наблюдаться, если советчик видит для себя выгоду от неудачи товарища. Нередко друг рекомендует совершить действие, не понимая отличий в собственных способностях и возможностях приятеля. Люди, дающие рекомендации другим, зачастую предоставляют неполную информацию, игнорируют ряд имеющих значение для исхода мероприятия факторов. Иногда все это заканчивается негативными последствиями.
Специалисты предлагают людям не верить безоговорочно близкому окружению и не игнорировать полностью его советы, а проанализировать их, исключить все риски. Толкование для себя дружеских рекомендаций позволит сделать адекватный вывод и избежать ошибок.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 22:11