Назван ТОП-5 самых доступных спортивных авто в России





Согласно статистике, всплеск приобретений новых авто российскими водителями приходится на начало весны. Также повышается спрос на спорткары, ведь на заднем приводе мало кто захочет ездить зимой.Лидером рейтинга самых доступных спортивных автомобилей стал родстер BMW Z4. Хоть он на мировом рынке появился совсем недавно, но уже привлекает много внимания к себе, так как имеет роскошный дизайн. Под капотом разместился 2,0-литровый турбодвигатель с отдачей до 200 л.с. и 320 Нм крутящего момента, что позволяет развить скорость до «сотни» за 6,6 секунд, а максимальную - в 240 км/ч. Стоимость такой машины начинается от 3 240 000 рублей.На втором месте оказался немецкий Porsche 718 Cayman с ценой в 4 135 000 рублей. В стандартную сборку входит мотор мощностью в 300 «лошадей» и МКПП. До 100 км/ч суперкар разгоняется за 5,1 секунды, а самая высокая скорость ограничивается отметкой в 275 км/ч. Также он обладает хорошей управляемостью на высоких скоростях.Третье место занял BMW M2 Competiton с разгоном до «сотни» за 4,4 секунды и с максимально доступной скоростью в 250 км/ч. «Сердце машины» имеет объем в 3,0 литра и отдачу в 300 л.с. На сегодняшний день он доступен к покупке в Российской Федерации по цене от 4 750 000 рублей.На следующей позиции - Jaguar F-Type с двигателем объемом в 2,0 литра и мощностью до 300 л.с. Главная особенность спорткара - дизайн и задний привод. Коробка «автомат» предусматривает несколько режимов езды. Он способен разогнаться с места до 100 км/ч за 5,7 секунд, а отметка максимальной скорости - 250км/ч. Стоимость модели начинается от 4 761 000 рублей.Последний в данном списке - Chevrolet Corvette Stingray C7 со стоимостью от 6 350 000 рублей. Он имеет 6,2-литровый мотор с отдачей в 455 «лошадей» и 630 Нм крутящего момента. На разгон до 100 км/ч уйдет всего 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 300 км/ч.